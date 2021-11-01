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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden görüşmesi sonrası sürpriz karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden görüşmesi sonrası sürpriz karar

İtalya'daki G20 Zirvesi sonrası Glasgow'a hareket etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye döndü.

Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Glasgow'daki iklim zirvesine hareket etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye geri döndü. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.20'de Atatürk Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Erdoğan'ın dönüşünün nedeni ilgili bilgi yer almadı. Reuters'ın görüştüğü bir yetkili protokol sorunları nedeniyle Erdoğan'ın bu planlanmayan dönüşü yaptığını söyledi.

Reuters

Etiketler recep tayyip erdoğan joe biden biden görüşme Türkiye abd amerika
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