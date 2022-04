Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özel'e dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, avukatlarının CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e dava açacağını bildirmişti.

NE OLMUŞTU ?

Gezi Parkı davası kararının ardından İstanbul Adliyesi önünde konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Özel açıklamasında “Hukukun ve adaletin gereği yapılmadı. Tek adamın gönlü yapıldı. Buradan söz veriyoruz; bu kumpası kuranlardan hesabını teker teker soracağız. Birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, cezaevi kapıları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun” ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'DAN SERT YANIT

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tabii bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasındaki başındaki ağababası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse, aynı durum şimdi bunun için de avukatlarımız davalarını açıyorlar. Bunlarla aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimse avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içerisinde dokunulmazlığı olanlar var olmayanlar var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Avukatlarımız çalışmasını yapıyorlar. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Aynı şeyi, avukatlarımız davaları açacaklar."

CHP'Lİ ÖZEL SOSYAL MEDYADAN YANIT VERMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrasında sosyal medya hesabından Erdoğan’a yanıt vermiş ve "Siyaset sözle yapılan bir iş. Erdoğan’ın yaptığını çocuklar yapar. Soyismim çok garipse ve bu bir kusursa Erdoğan’ı İsmet Özel’e havale ediyorum. Bu acziyetin göstergesidir. Ben Erdoğan ile siyasi mücadele içindeyim. Gücü varsa Özgür Özel burada, bileği burada." demişti.