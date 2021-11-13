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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız.

Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir.

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor.

Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz.

Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devrim niteliğinde bir adımı daha hayata geçireceğiz. İkide bir ana muhalefetin muhalefetin dünyaya seslenerek 'Sakın ha Kanal İstanbul'a girmeyin girenler bilsinler ki kesinlikle paralarını alamazlar' diyorlar. Devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Böyle bir yaklaşıma girmeleri bunların devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının en güzel ifadesidir.''

Etiketler erdoğan cumhurbaşkanı kanal istanbul
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