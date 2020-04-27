Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Haftasonu devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00’dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs’ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız" dedi.

ERDOĞAN'DAN CHP VE İBB BAŞKANI'NA TEPKİ

CHP'nin başını çektiği bu anlayış hep uzlaşma yerine çatışmayı birlik beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefret körüklemeyi esas almıştır. Yalanlar silsilesi devam ediyor. Bir taraftan talimat vermedim diyor, ilçe başkanı da aldığı talimat gereği oraya gittiğini ve fotoğraf çektiğini söylüyor. Ayrıca Adana'daki dev hastane yaptığı söylüyor. Ya Adana böyle bir şey söz konusu değil ki. Adana şu anda zaten hastane yatak kapasitesiyle doygun şehirlerimizden bir tanesi. Sahra hastanesi dediler. Gidip dedin bakın orada öyle bir şey var mı?