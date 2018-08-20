Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemde vekiller açısından makam sayısı azalınca ‘tek koltuk’ uygulamasına geçti. Yeni sistemle birlikte bakanlar dışarıdan atanınca, eski bakanlar ve milletvekilleri gözünü grup yönetimi, MKYK ve MYK üyeliği ile komisyon başkanlıklarına çevirmişti. Erdoğan, bazı komisyon başkanlıklarına eski bakanları getirince başkanlık beklentisi olan milletvekillerinde hayal kırıklığı yaşanmıştı.



Bu nedenle de Erdoğan, milletvekillerine daha çok başkanlık ve üyelik verebilmek üzere bugüne kadar bakanların hem kabinede yer alması hem MKYK üyeliği yapması, grup başkanvekillerinin aynı zamanda kurulda yer alması, komisyon başkanlığının yanı sıra MKYK üyeliğinin devam etmesi uygulamasına şimdilik son verdi. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ liste dışında kaldı. Aynı hesapla AK Parti Grup başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan da MKYK üyesi yapılmadı.

Erdoğan, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Jülide Sarıeroğlu’nu MYK’ye alınca Meclis’te 2 koltuğun boşalması gündeme geldi. AK Parti kulislerinde şimdi iki başkanlık için ne zaman seçim yapılacağı ve kimlerin getirileceği merakla bekleniyor. Erdoğan’ın MKYK’de milletvekili sayısını artırması da dikkat çekiyor. Daha önce 34 olan MKYK’deki milletvekili sayısı 42’ye çıktı. Parti kulislerinde kongreden önce kabinedeki 3 bakanın MKYK’de de yer almasının doğru olmayacağı, bir kişiye birden fazla koltuk verilmesinin parti içinde huzursuzluğa yol açacağı kaydediliyordu. Erdoğan’ın ‘tek koltuk’ kararıyla parti grubunda cılız da olsa ortaya çıkabilecek olası rahatsızlığı önlediğine dikkat çekiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce genel başkan vekilini partinin grup başkanı yapabileceği beklentisi dile getiriliyordu. Ancak yeni sistemde hem partiyle hem de Meclis çalışmalarını tek başına koordine etme anlamında zaman sıkıntısı yaşanabileceği dikkate alınarak, 3 ayaklı bir sistem kurulduğu kaydediliyor. Buna göre parti grubu ve genel başkan vekili ayrı isimlerden oluştu. Erdoğan, parti grubunu Naci Bostancı, parti genel merkezini Numan Kurtulmuş, hükümet işlerini de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile koordine edecek, ancak her konuda yine tek belirleyici olacak.

Erdoğan’ın MYK’de kritik değişiklikler yapması dikkat çekti. Özellikle yerel seçimler öncesinde teşkilat, seçim işleri ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının hepsini değiştirmesi ‘genel seçimdeki oy kaybına yönelik cezalandırma ve yerel seçime hazırlık” olarak yorumlandı. MKYK’de İstanbul’dan 10, Karadeniz illerinden ise 4 isim yer aldı. Yıllardır MKYK ve MYK’de temsil edilen Diyarbakır’dan bu kez kimse alınmazken, bölgeden Mardin’den Orhan Miroğlu ile Van’dan Ensar Vakfı Şube Başkanlığı da yapan Osman Nuri Gülaçar MKYK’ye girdi.