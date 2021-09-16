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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve fahiş fiyat açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve fahiş fiyat açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırsatçılarla mücadele ederek en kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"ETİKETLERDEKİ FAHİŞ FİYATIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"
Ekonomideki son gelişmeleri görüyorsunuz. Dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdam, salgın öncesinin dahi üstüne çıktı. Yatırımcılarımız üretimi artırmak için makinede, ham madde temininde zorlanıyor. Hazırda paramız veya zahmetsiz para kaynaklarımız olmadığı halde bu başarıları yakaladığımıza özellikle dikkat çekmek istiyorum. Hayat pahalılığı sıkıntılarını gayet iyi biliyoruz. Fırsatçılarla mücadele ederek en kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.

Etiketler erdoğan açıklama enflasyon
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