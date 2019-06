Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da düzenlenen ”Türk Toplumuyla Buluşma” programında konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti devleti her zaman ve her yerde sizlerin yanındadır. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çıkarlarını korumak her zaman birinci önceliğimiz olmuştur.

Türkiye'nin yanında Japonca'yı da çok iyi öğrenmelisiniz. Buradaki başarınız buna bağlı.

Çocuklarımızın, ülkemizin ve milletimizin değerlerine yabancı kalmaması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Nagoya'daki çocuklarımızın değerlerini daha iyi öğrenmesi için Maarif Vakfı buraya öğretmen gönderdi. Rahat bir hayat sürebilmeniz için sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaçla Japon makamlarıyla işbirliği halindeyiz.

"PKK NEYSE FETÖ ODUR"

Maalesef Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. Eli kanlı bu törer örgütüyle mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz. PKK neyse FETÖ de odur. Bunların birbirinden hiçbir fark yoktur. Unutmayın... Birlik ve beraberlik her türlü başarının anahtarıdır. İçinde bulunduğunuz bu tabloyu dağıtmayın.

Japon makamlarına sesinizi duyurabilmeniz için mutlaka daynışma içinde olmalısınız. Nagoya'da bir başkonsolosluk açabilirz.

Japonya'nın kendi iş gücü giderek azalıyor. Türkiye olarak genç nüfusumuzla katkı sağlayacağımızı düşünüyorum.

Bayrak taşıyıcımız ve milli gururumuz Türk Hava Yolları önümüzdeki nisan ayından itibaren Osaka'dan İstanbul'a doğrudan seferlerine başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun.

Bugün dünyanın 160'ı aşkın ülkesinden öğrenciler yüksek öğrenim için ülkemizi tercih ediyor.

Şehir hastaneleriyle sağlıkta hizmet standartlarını çok daha yukarı çıkarıyoruz. Savunma sanayiinde dışa bağlılığımızı yüzde 80'den yüzde 30'a indirdik.

HEDEF 1 MİLYON JAPON TURİST

Her alanda ülkemizi geliştirdik, ileriye taşıdık. Şimdi turzimde çok büyük bir patlama var. Japon turist sayısını da 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.