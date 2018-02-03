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  4. 03 Şubat 2018 13:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar - Canlı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis 6. Olağan İl Kongresinde konuşuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Millet olmak öyle koyal değildir. Köklü bir ortak geçmişiniz ortak değerleriniz yoksa millet olamazsınız. Biz milletiz. Ülkemize kurulan tüm kumpasları sahiplerinin başlarına geçireceğiz. Bugün Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütleriyle savaşıyoruz. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemal'ler, ne muhasebeci Kenan'lar eksik olur. Daha düne kadar sırtlarını dayadıklarını güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz. Bu millet böyle bir günde nasıl meydana çıktığını ortaya koymuştur. Bu millete yürek ve bilek gerektiren meselede kimse geri adım attıramaz. 

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recep tayyip erdoğan , cumhurbaşkanı
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