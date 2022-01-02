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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar: Temmuz ayından sonra ilk kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar: Temmuz ayından sonra ilk kez...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken bir karar aldı.

AK Parti'de önemli toplantılar başlıyor... AK Partili milletvekilleriyle en son 2021'in temmuz ayında gruplar halinde görüşen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bu toplantılara devam edeceği öğrenildi.

İLK TOPLANTI ÇARŞAMBA GÜNÜ
Erdoğan'ın bu kapsamda parti genel merkezinde bir grup milletvekiliyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.

Etiketler karar erdoğan
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