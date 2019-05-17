Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş teklif !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da muhtarlarla iftarda programında konuştu. Erdoğan, "Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Muhtarlık seçimlerin de belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılmasının her iki seçimin daha sağlıklı yürümesini temin edecektir. Muhtarlarımızın özlük haklarının yanında silah dediniz, silah da verdik, hem de geri iade edilmemek üzere. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlık Bilgi Sistemi'ni de biz kurduk. Bu muhtarlık müeessesine verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Valilerimize, kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza muhtarlarımızla yakından ilgilenmeleri konusunda kesin talimatlarımız var. İnşallah önümüzdeki dönemlerimizde sizlerle el birliği içinde çok daha büyük hizmetlere beraberce imza atacağız.

"KASITLI VE SEHVEN YAPILMIŞ ÇOK CİDDİ YANLIŞI ORTAYA ÇIKARDIK"

YSK'nın İstanbul seçimlerine yenilenmesine karar vermesi hiç şüphesiz sizin için de gündem maddesidir. Seçimlerin verilmesi kararının niçin yenilendiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi veya memur olması şartı getirilmiştir. Herhangi bir işçi, sözleşmeli veya farketmez sandık kuruluna başkan olamaz veya ikinci bir üye olamaz. Niye? Çünkü memur olması şart. 657 sayılı kanunla ilgili bir memur. İlk seçim kurulları, sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermediği için 24 Haziran 2018'de seçimlerinde bu kuralın ne derece uygulandığını bilmiyoruz. Bu konudaki sorunu 31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimlerinde aradaki farkın azalması sebebiyle mercek altına alınca tespit ettik. İnceleme ve araştırmalarımızda sadece sandık kurulu üyeleriyle ilgili usulsüzlüğü belirlemekle kalmadık kasıtlı veyla sehven yapılmış pekçok yanlışı ortaya çıkardık.

"BİR ŞEYLER ÇALINMADI MI? 16 BİN OY ÇALINDI"

Toplamda 42 bine tekabül eden 123 sandık ortaya çıkmıştır. Bugün itibarıyla artık 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değildir. Çünkü oylar çağıldı. Aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını da kendileri de itiraf ediyor. 29 binden 13 bine kadar iniyor. Burada bir şaibe yok mu? Bir şeyler çalınmadı mı? 16 bin oy çalındı. Öyleyse yenilenmesi şartına buna benzer birçok usulsüzlükler sebebiylhe YSK haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir. YSK'nın kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor. Kurul kararını verirken hem bu durumu hem de sandıklardaki usulsüzlükleri dikkate almıştır. Buna karşılık aynı kurul AK Parti olarak bizim Büyükçekmece, MHP'nin Maltepe'yle ilgili itirazlarımızı reddetmiştir. Biz bu kararı saygıyla karşıladık.

"CHP'DEN MAZBATANIN ALINIP AK PARTİ'YE VERİLMESİNİ İSTEMEDİK"

26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar büyükşehirde toplandığında seçimin neticesini tersine çevirebiliyor, mesele bu. AK Parti olarak biz de tüm itiraz sürecinin büyükşehir oylarındaki gördüğümüz sorunlar üzerinden devam ettirdik ve neticeye ulaştık. Büyükçekmece'deki mücadelemiz ise maalesef olumsuz sonuçlandı. Büyükşehir'de seçimin yenilenmesini gerektirecek delillere ulaşan YSK Büyükçekmece'de böyle bir sonuç çıkarmadı. Bu kararı eleştirebiliriz ama sonuca teslim oluruz. Nitekim öyle yaptık. Muhtarlarımız sandığın ne anlama geldiğini, sandıkta tecelli iradeye sahip çıkmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Biz CHP adayından mazbatanın alınıp AK Parti'li adaya verilmesini istemedik. Böyle bir şeye rıza göstermeyiz.



"GELİN BUNLARA CEVABI 23 HAZİRAN'DA BERABER VERELİM"

YSK'nın İstanbul kararının, ülkemizi karalamak için fırsata dönüştürmeye çalışanlara cevabı 23 Haziran'da beraber verelim. Bölücü terör örgütünden aleni destek almaktan, FETÖ'cülere aleni destek vermekten bunlar çekinmezler. Bugün de Türkiye için demokrasi, hukuk devleti, sosyal devletten 82 milyonun tamamamını kucaklayan ve Türkiye ortak paydasından başka çözüm yolu görmüyoruz, düşünmüyoruz. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Abazası, Romanı, Boşnağı ile 82 milyon bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz. Kim bizi ayırmaya gayret ediyorsa ilk önce karşısında benim muhtar kardeşlerimi bulur.

"BUNLAR ÜLKE YERLE YEKSAN OLSA İNANIN ZİL TAKIP OYNARLAR"

Birileri sürekli ülkemizin başına kara bulutlar toplamaya, dışarıya karşı olumsuz bir tablo çizmeye çalışıyor. Türkiye yarın ekonomisiyle, demokrasisiyle yerle yeksan olsa inanın bunlar adeta zil takıp oynarlar. Bunların ülkemizle gönül bağı kopmuş, bir asır önceki mandacı zihniyet artığı tuzu kuru tiplerdir. Herşeylerini Türkiye'ye borçlu olan bu kompradorlar buldukları ilk fırsatta milletimizi sırtından baçıklamaya çalışırlar. Biz ecdadımızın yaptığı gibi ezanlarımızın dinmemesi, bayrağımızın inmemesi için tüm gücümüzle bu vatanı savunacağız. Dün Çanakkale ve İstiklal Harbi'nde, bugün 15 Temmuz'da yarın nerede bir şey çıkarsa kanımızın son damlasına kadar savaşacak ama boynumuza tasma taktırmayacağız.



"BİNALİ BEY'İ İSTANBULUMUZA LAYIK GÖRDÜYSEK SEBEBİ VAR"

Gerekirse bu boyunlar kopar ama asla çekilmeye, horlanmaya gelmez. Türkiye'yi ve Türk milletini tehditlerle yola getireceklerini sananlar ne bizim ne de kendi tarihlerinden haberi olmayanlardır. Türk milletinin kim olduğunu dedelerine sorarlarsa onlar kendilerine anlatır. Biz de kendi çocuklarımıza ve daha sonraki nesillere bu şanlı tarihi en güzel şekilde anlatmalıyız. Ülke olarak ülkemizin asil kaynağı olan asil duruşunu evlatlarımıza anlatmak her birimizin görevidir. Külliyede milletin evinde şu ana kadar 25 bine yakın değerli muhtar kardeşimi ağırladım. Ve devam edecek 50 bini aşkın muhtar kardeşimizle inşallah külliyede buluşmaya, yemeğimizi yiyip, ikramlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Benim sizlerden ricam bir yol arkadaşımı, dava arkadaşımı, tecrübeleriylme, deneyimleriyle, Ulaştırma Bakanlığı'nın ardından Başbakanlığa, TBMM Başkanlığı yaparak çok ciddi tecrübeye sahip olan Binali Yıldırım kardeşimizi biz İstanbululumuza layık gördüysek bunun sebebi var. İstanbul seçilmiş bir şehir sevgili peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş bir şehir. Bu şehire belediyecilikten anlamayanlarla olmaz.

"HATIRLAYIN SUSUZLUK VE ÇÖP KİMİN DÖNEMİNDE VARDI?"

Belediyecilik bizim işimiz. Bunu da sizlerle beraber İstanbulumuzda biz başarırız biz. Sususluk, çöp kimin döneminde vardı hatırlayın. İnşallah 23 Haziran'daki bu seçimlerde şöyle zaferle çıkalım, İstanbulumuzu emin ellere teslim etmiş olalım. Bu güzel iftar sofrasında biraraya gelmemize vesile olanlara teşekkür ediyorum. 23 Haziran seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.