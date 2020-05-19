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  4. 19 Mayıs 2020 22:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: ''Asla vazgeçmeyin''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter üzerinden paylaştığı videolu mesajda "Büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: ''Asla vazgeçmeyin''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi.

Erdoğan, iletisinde "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımındaki videoda ise çok sayıda gencin "gelecek" mesajları yer aldı.

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