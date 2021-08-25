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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''göçmen'' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''göçmen'' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde büyükelçiler ile akşam yemeği programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

GÖÇMEN MESAJINI YİNELEDİ

Erdoğan, "Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz. Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye, bu amaç doğrultusunda Afganistan'daki tüm taraflarla yakın diyalog içinde olmaya devam edecektir."

Etiketler erdoğan göçmen mesaj
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