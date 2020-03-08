Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmasında 'Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkacak' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Terör örgütleri tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen istiklal mücadelemizin günümüzdeki bayraktarlarıdır.

Biz bu ülkeyi kadın ve erkek omuz omuza mücadele vererek kazandık. Cumhuriyetimizi bugünlere kadınlarımızın fedakarlığı ile getirdik.

Baskıcı, ayrımcı politikalara biz son verdik. Bundan sonra da kadınlarımızı dışlayan faşist zihniyete geçit vermeyeceğiz

Bugün burada Türkiye’nin gururu abidelerinden olan 400 kilometre uzunluğundaki Marmara otoyolunun bir bölümünü daha açıyoruz.

İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara otoyolunun Kınalı – Çatalca kesimini sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Yol, su medeniyettir.

3 viyadük, 12 köprü, 14 altgeçit, 2 tünel ille 2 kavşaktan oluşuyor. Farklı etaplarının devreye girmesiyle vatandaşlarımızı kesintisiz seyahat imkanına kavuşuyor. Bu güzergah Kuzey ve Güney Marmara’yı Batı Anadolu’ya bağlıyor.

Kaza riskini de ciddi manada azaltıyor. 352 milyon dolarlık yatırımla hizmete aldığımız bu projenin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"EY CHP ZİHNİYETİ..."

Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, nasıl bir değişim ve dönüşümün içinden geçtiğini ispatlıyor. Kaynaklar israf edilmeyince böyle güzel işler yapılıyor. Çıkmış birileri israf, israf, israf diyor. Bu mu israf? Hayatınızda sizin otoyol yapmışlığınız var mı? Ey CHP zihniyeti… Bırakın icraatı sizin hayalleriniz bile buna ulaşamaz. Hiçbir ilimizi ilçemizi ihmal etmeden 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz. Bu yollardan sadece Ak Partililer mi geçecek. Bunu herkes için yapıyoruz. Ama bizi anlamak istemeyenler anlamıyor. İster anlasınlar ister anlamazlar.

2 hafta önce İzmir’de yine önemli bir eserin açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu İzmir’in milletvekili. Ona da hafta içi davet yaptım muhakkak gel. Gelmedi. Toplantıda sordum burada mı diye. Yok…