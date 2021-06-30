Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı. Erdoğan'ın 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığı açıklandı.
Kişilik haklarını ihlalden dava açıldı
Dava sebebi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleştirdiği Meclis grup konuşmasında kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretlerde bulunduğu belirtildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol