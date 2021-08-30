Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü tebrik etti.

Erdoğan, Türkiye'nin 30 yıl önce Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Bişkek'te ilk büyükelçilik açan ülke olduğuna işaret ederek, kardeş Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİ

Geçen 30 yıl içinde Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin her alanda geliştiğini ve kurumsallaştığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, bu yıl ayrıca iki ülke ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltmelerinin 10'uncu yıl dönümü olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kırgızistan arasında gücünü müşterek dil, din, kültür ve tarihten alan stratejik iş birliğinin daha da güçleneceğine inandığını dile getirdi.

İki lider, Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek adımlar atmaya devam etme hususunda mutabık kaldı.