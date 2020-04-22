  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 22 Nisan 2020 18:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşen Erdoğan ardından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN'DAN BİR GÖRÜŞME DAHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
görüşme , erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM