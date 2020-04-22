Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşen Erdoğan ardından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
ERDOĞAN'DAN BİR GÖRÜŞME DAHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
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