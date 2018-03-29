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  4. 29 Mart 2018 22:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik iki görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik iki görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı  Hashim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birer telefon  görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde,  pazartesi günü Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric ekseninde  yaşanan gerilim üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ve Kosova'ya, yaşanan hadisenin  Belgrad-Priştine diyaloğuna zarar vermemesi için azami özen gösterilmesi  telkininde bulunduğu belirtildi.

Erdoğan'ın bölgenin barış ve huzuru için Sırbistan ve Kosova arasında  yürütülen diyaloğun son derece önem taşıdığını, Türkiye'nin bu hususta her türlü  katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladığı kaydedildi.

sırbistan , kosova , erdoğan
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