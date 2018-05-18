Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen Kudüs'e destek mitinginde önemli açıklamalarda bulundu



Eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan özel uçak ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bazı ilgililer askeri apronda karşıladı. Erdoğan, buradan helikopterle Yenikapı Miting Alanı'na geçti. Erdoğan, Yenikapı Miting Alanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Mitinge TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da bulunan yabancı konuklar da katıldı. Protokol üyeleri, kalabalığı selamladı.

Miting öncesinde Dursun Ali Erzincanlı "Kudüs" temalı şiirler, Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya da sevilen ezgilerini seslendirdi.

ERDOĞAN'IN TARİHİ KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI

"Ülkemize teşrif eden tüm misafirlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada medya aracılığıyla bizleri takip eden herkese selamlıyorum. İsrail zulmü karşısında, sadece ve sadece iman gücüyle mücadele eden Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum. Bu kutlu mücadelede şehit olan kardeşlerimi Allah rahmet eylesin. Yaralananlara Allah'tan şifa diliyorum.

"Kardeşlerim, Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs, bir semboldür. Bir imtihandır. Biz kıblemizi koruyamazsak geleceğimize güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanı ile sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır. Yüreklerimizdeki Kudüs'ü işgal ettiler. Müslümanlar olarak yüreklerimizdeki Kudüs işgal edildiğinden beri ona karşı koyamadık. Müslümanlarla birlikte Hristiyanların kutsalları da İsrail'in tehdidi altına girdi."

"BM'nin 1947 yılındaki kararına göre Kudüs özel statülü uluslararası bir şehir olarak kalacaktı. Bu karar Filistin'in hızla işgali sonucunu doğurmaktan başka bir işe yaramadı."

Amerika'nın attığı attığı adıma etkili bir tavır koymayan BM, zaten yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurdu.

Amerikanın aldığı son kararla Kudüs'ün mahremine bir kez daha el uzatıldı. Bunlar siyonist. Bir siyonizm mücadelesiyle karşı karşıyayız. Asıl mücadele siyonistlerle. Onların Müslümanlara olan düşmanlığı affedilir gibi değil. İsrail 1947'den beri dilediğini yapıyor. Bugünde aynı pervasızlıklı yoluna devam ediyor.

MESCİD-İ AKSA RADİKAL SİYONİSTLERİN ÇİZMELERİYLE KİRLETİLİYOR

Mescid-i Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor.

Hz. Ömer, Kudüs'ü neredeyse kimsenin burnunu bile kanatmadan fethetmişti. Asırlar sonra, Kudüs'e yürümek için yüzlerce insanı toplayan Haçlılar, 600 bin kişi olarak girdikleri Anadolu'dan tüm vahşetlerine rağmen 100 bin kişi olarak çıktılar.

BİZİM İÇİN ÇANAKKALE NEYSE, KUDÜS'TE ODUR

Biz Müslümanlar kınamakta başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs'te odur.

BOYNUMUZUN BORCU

İslam dünyasını içinde bulunduğu bu halden çıkarmak hepimizin boynunun borcudur.

Önce biz kendi aramızda birliğimizi, beraberliğimizi temin edeceğiz ki, zalime karşı güçlü durabilelim. Müslüman sıfatı taşımak öyle kolay değildir. Ama biz bu işi çok kolaya indirgedik. Tüm müslümanlara diyoruz ki, gelin birlik olalım,zalimlerin karşısında tek yürek olalım.

'AÇIK KONUŞACAĞIM'

Açık konuşacağım; Müslümanlar aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir.

İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.

1.7 milyar Müslüman olarak Kudüs nöbetini devralma sırası bize gelmiştir. Dünyadaki tüm Müslümanları yeniden ayağa kalkmaya davet ediyoruz.