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  4. 16 Mart 2018 23:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel  Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu akşam telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı  Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in doğum gününü kutladığı görüşmede,  Afrin'de terör unsurlarına karşı yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekatı'yla  ilgili bilgi paylaşımında da bulundu.

Erdoğan, sivillere zarar vermemeye büyük özen göstererek yürütülen  Zeytin Dalı Harekatı'nın DEAŞ'la mücadeleye engel değil, bilakis bu mücadelenin  bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin PYD/YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terör örgütlerinin  tümüyle mücadele ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki kimi  ülkelerin söz konusu terör örgütlerinin bazılarına müsamahakar davranmalarının ve  terör tehdidini adeta DEAŞ’tan ibaret gibi telakki etmelerinin üzüntü verici  olduğuna değindi.

Erdoğan'ın Türkiye'nin NATO değerlerine ve müttefiklik ruhuna bağlı  kalmaya devam ettiğini belirttiği görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de  Türkiye'nin önemli katkılar sağladığı NATO’nun önemli bir müttefiki olduğunu  vurguladı.

Türkiye'nin güvenlik kaygılarını paylaştığını ifade eden NATO Genel  Sekreteri Stoltenberg'in, terörle ortak mücadelenin önemine de değindiği  kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POROŞENKO İLE DE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel  Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı  Petro Poroşenko ile de telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili  ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türkiye-Ukrayna arasında ekonomi, ticaret,  turizm ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda  geliştirilmesi konusundaki karşılıklı kararlılık teyit edildi.

İki lider, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, Kırım'daki son gelişmelere,  Kırım Tatarlarının meselelerine de değindi.

Görüşmede, başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için  istihbarat paylaşımı ve bu doğrultuda gerekli adımların atılması konularının da  ele alındığı kaydedildi.

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