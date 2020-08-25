Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Malazgirt'' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde;

"Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum."