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  4. 25 Ağustos 2020 17:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Malazgirt'' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan hesabından Malazgirt zaferiyle ilgili videolu bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Malazgirt'' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde;

"Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum."

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