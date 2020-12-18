Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e teşekkür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, yeni dönemde Türkiye-Avrupa Birliği(AB) ilişkileri değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MERKEL'E TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Almanya Başbakanı Merkel'e teşekkür etti.

Son AB Zirvesi'nde sağduyulu liderlerin katkısıyla olumlu gündeme atıfta bulunulmasını önemsediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yandan Türkiye-AB ilişkilerinde kriz çıkarmak için çaba harcayanların olumlu gündem ve karşılıklı yarar için açılmış bu fırsat penceresine zarar vereceğini dile getirdi.

YUNANİSTAN'LA İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmesine rağmen, Yunan tarafının yeni bahanelerle görüşmelerden kaçtığını belirterek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergilemeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmesiyle zaman kaybı yaşandığına işaret eden Erdoğan, son AB Zirvesi kararında daha güçlü şekilde atıfta bulunulan olumlu gündemin anahtarının 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'e yaklaşan Noel ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.





