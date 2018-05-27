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  4. 27 Mayıs 2018 19:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mitingde üniversite gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta mitinginde "Isparta'ya üniversiteyi kim kurdu?" diye sordu ancak Isparta'da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi 1992 yılında Süleyman Demirel döneminde yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mitingde üniversite gafı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Isparta’da konuştu. Erdoğan "Üniversiteyi Isparta'da kim kurdu? Biz kurduk" dedi. Ancak Isparta'da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi 1992 yılında Süleyman Demirel döneminde yapılmıştı.

Erdoğan’ın bu konuşmasına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Erdoğan az önce ‘Isparta'ya üniversiteyi biz getirdik’ dedi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinin kuruluş tarihi 1992. Halk bu ucuz numaralara kanmaz!” mesajıyla tepki gösterdi.

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