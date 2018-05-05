Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Kongresi'nde vatandaşlara hitap etti.

"Birileri çıkmış diyorlar ki cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi, yatırımları ile iyi bilinecek. Nerede bu aday? Biz eserlerimizde konuşuyoruz."

"Haftalarca milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, yok kapı dediler, yok pencere dediler; sonunda ince siyasette karar kıldılar."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Seni kalpten selamlıyorum Kayseri. Bize sizler gibi yol arkadaşları nasip eden rabbim hamd ediyorum. Rekor bir oyla bize destek olan tüm Kayserilere şükranlarımı sunuyorum.

Birileri fitne kaynatıyor, 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz.

4 ŞEHİR HASTANESİNİ DAHA HİZMETE ALACAĞIZ

Kayseri bize destek verdi biz de Kayseri'ye destek verdik. Kayseri'de son 15 yılda 20 milyar liralık yatırım yaptık.

Belediye başkanlığı dönemimdeki hayalimin temelini ilk olarak Kayseri'de attım. Bu gün de açılışını yapacağız. Yıl sonuna kadar 4 yeni şehir hastanesi hizmete açacağızKayseri Havalimanı'nın 324 bin olan yolcu trafiği 2017 yılında 2 milyon 150 bin oldu. Havalimanına yeni terminal binası yapacağız.

"NEREDE BU ADAY?"

Şimdi birileri çıkmış diyorlar ki Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek. Cumhurbaşkanı adayı yatırımları ile iyi bilinecek. Nerede bu aday? Biz eserlerimizde konuşuyoruz. Ana muhalefetin adayı ne ile karşımızda. Bizim bu millete eser verişimiz yeni başlamadı. Bizi buralara siz getirdiniz.

"ÇATI DEDİLER, KAPI DEDİLER..."

Haftalarca milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, yok kapı dediler, yok pencere dediler; sonunda ince siyasette karar kıldılar.

Ne söylerlerse söylesinler biz mücadeleden kaçmadık. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siayaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur.

Sözümüzü Pir Sultan gibi söyledik.

YENİKAPI RUHU CUMHUR İTTİFAKINA DÖNÜŞTÜ

Yenikapı ruhu Cumhur ittifakına dönüştü. Ümmetin buna ihtiyacı vardı, şimdi bunu yapıyoruz. Biz ülkemizi taciz eden kim olursa olsun beklemeyiz ve üzerine gideriz. Afrin'de 4 bin 406 terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef İdlib, Tel Rıfat ve Münbiç. İnlerine girdik ve devam edeceğiz.