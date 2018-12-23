Kahreden haber ! 3 kardeş evde ölü bulundu
Kahreden haber ! 3 kardeş evde ölü bulundu
Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler
Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler
Canan Karatay hastalıkların anasını açıkladı
Canan Karatay hastalıkların anasını açıkladı
İlber Ortaylı'dan dizi eleştirisi: Böyle bir Abdülhamid yok
İlber Ortaylı'dan dizi eleştirisi: Böyle bir Abdülhamid yok
Meteoroloji tarih verdi ! İstanbul'a kar geliyor
Meteoroloji tarih verdi ! İstanbul'a kar geliyor
Netanyahu'ya Türkiye'den çok sert cevap
Netanyahu'ya Türkiye'den çok sert cevap
Cep telefonu bomba gibi patladı !
Cep telefonu bomba gibi patladı !
İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı: Yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 23 Aralık 2018 13:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Aralık Noel Yortusu nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı 
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı Noel mesajında, "Tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Çeşitli kültür ve geleneklerin yüzyıllarda barış içinde bir arada yaşadıkları bu coğrafyada, farklılıkları zenginlik olarak telakki etmek; karşılıklı saygı ve adaleti, din ve ibadet özgürlüğünü esas almak suretiyle, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiğine inanıyoruz. Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ve karşılıklı saygı ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Noel mesajında şu ifadelere yer verdi:  "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları vesilesiyle tebrik ediyorum. Mensubu olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, insanlar arasında köken, ırk, dil, din ve mezhep ayrımı yapılmamasına tarih boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteren bizler, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Çeşitli kültür ve geleneklerin yüzyıllarda barış içinde bir arada yaşadıkları bu coğrafyada, farklılıkları zenginlik olarak telakki etmek; karşılıklı saygı ve adaleti, din ve ibadet özgürlüğünü esas almak suretiyle, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiğine inanıyoruz. Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ve karşılıklı saygı ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum."

DHA

noel , recep tayyip erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM