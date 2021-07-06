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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ameliyat olan Papa Fransuva'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva’ya ameliyatı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva’ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

Etiketler erdoğan papa geçmiş olsun mesaj
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