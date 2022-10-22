Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reşid'e tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid’i telefon görüşmesiyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid’i tebrik etti.
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