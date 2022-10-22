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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reşid'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reşid'e tebrik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid’i telefon görüşmesiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid’i tebrik etti.

Etiketler erdoğan tebrik
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