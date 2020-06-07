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  4. 07 Haziran 2020 15:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şair Karakoç ve Zarifoğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şair Karakoç ve Zarifoğlu paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı #CahitZarifoğlu ve #AbdurrahimKarakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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