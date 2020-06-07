Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şair Karakoç ve Zarifoğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı #CahitZarifoğlu ve #AbdurrahimKarakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı #CahitZarifoğlu ve #AbdurrahimKarakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.



Mekânları cennet olsun. pic.twitter.com/X7RZHt4hKU — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2020