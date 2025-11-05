Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: ''Yargı ne derse o''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı "hayırlı olur" açıklamasının ardından 9 yıldır tutuklu tutulan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlarken AİHM'in kesinleşen Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin “Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız. ” dedi.

Hatırlanacağı gibi dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin bir başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında asla gözü olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Komşularımız başta, tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız.” dedi.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E ELEŞTİRİ: YERLİ VE MİLLİ BİR DURUŞ SERGİLEYEMİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i de sert sözlerle eleştiren Erdoğan “Sayın Özel, CHP’nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi sınav veremiyor, güvenliğe, dış politikaya dair hususlarda yerli ve milli duruş sergileyemiyor. Milletimiz CHP’de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor ancak siyaset otobanında bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek, CHP’ye iyi gelmeyebilir. Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse, endişem o dur ki CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır. Özel yaptığı gaflarla kendini komik duruma düşürüyor." diye konuştu.

"SÜREÇTE YENİ KAVŞAKTAYIZ"

"Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz." diyen Erdoğan son iki haftada bu yönde önemli gelişlemeler yaşandığına dikkat çekti.

DEM Parti İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Herkesin elini taşın altına koyması, destek vermesi, en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak zaten üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye menziline doğru yürüyoruz, süreci kundaklamaya dönük girişimlere prim vermiyoruz. Terörsüz Türkiye; ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir, huzur içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir, muazzam bir kardeşlik ve kucaklaşma sahnesi olacak muzaffer ve muteber Türkiye'nin nişanesidir.” ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu hatırlatan Erdoğan, “Meclis'teki komisyon önemli bir boşluğu doldurdu. İlgili tüm taraflar dinlenmeli. Özgüvenle süreci sonlandıracağız.” diye konuştu.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü değerlendirmelerle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere, müfsit zihniyetin oyunlarını deşifre eden Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hedefimize ulaşacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz; bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce Terörsüz Türkiye, ardından da Terörsüz Bölge hedefimize ulaşacağız.” dedi.

"23 YIL BOYUNCA 3 KASIM DEVRİMİNE BAĞLI KALDIK”

Her seçimde oylarını artırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “3 Kasım sonrası girdiğimiz her seçim dünyanın en temiz seçimleri olmuştur. AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi açıkçası bir halk devrimi olmuştur. 23 yıl boyunca biz 3 Kasım devrimine sadakatle bağlı kaldık. 23 yıldır her seçimde kazanıyorsak işte bu 3 Kasım seçim sonuçlarına olan sadakatimizin bir neticesidir. Daha yapacak çok işimiz var. Biz 23 yılda bir gençlik, bir nesil yetiştirdik. Gelecekten asla umutsuz değiliz. Bu gençlik, bu nesil bizim yapamadıklarımızı da yapacak. 3 Kasım seçimlerden bir seçim değildir, okun yaydan fırladığı Türkiye'nin şaha kalktığı bir sürecin başlangıcıdır.” diye konuştu.

İBB'YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik süren yolsuzluk soruşturmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İBB'nin içini boşaltılar. Belediyeye işi düşen herkesi haraca bağladılar." ifadesini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN SURLARINDA GEDİK AÇILMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhur İttifakı'nda birlik vurgusu da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz gecesi kurulan Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aramızda çatlak arayanları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayal kırıklığını uğratmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.