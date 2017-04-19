Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası yayın kuruluşu El-Cezire'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli yayın kuruluşu El-Cezire'ye yaptığı açıklamada, "Avrupa bize karşı nazi faşizm uygulamalarını sürdürüyor. Bu ancak savaşta yapılır. Obama bizi aldattı, ancak ABD politikasının değişeceğine inanıyorum. İran'ın yayılmacı politikası bizi üzdü. Irak'ta olanlar bizi derinden etkiliyor. Suriye'de kimse birlik kurmaya çalışmıyor, herkes Suriye'yi bölmenin derdinde." ifadelerini kullandı.