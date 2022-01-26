Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Sezen Aksu'' açıklaması

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star TV özel yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star TV özel yayınında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz, Kur korumali mevduat paketi, İstanbul'da ve Türkiye genelindeki yoğun kar yağışı ve gündeme dair çok fazla konuda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu kar yağışını ben doğrusu bir bereket olarak görüyorum. Zira kuraklıkların ülkemizde ciddi manada topraklarımızı tehdit ettiği dönemleri geride bıraktık. Tüm tarımda yaşadığımız sıkıntılar ortada yağmur yağmur diyerek bekledik.

"İSTANBUL'A YAKIŞMAYACAK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI"

Karın sebep olduğu özellikle ulaşım sıkıntılarına karşı gerekli önlemi almak elimizde. Ancak son kar yağışının etkileri karşısında malesef özellikle İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı.

"BU TAM ANLAMIYLA BİR BASİRETSİZLİKTİR"

İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış birisiyim. Tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturuyorsa bunun sorumlusu vardır. Bunu yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla bir basiretsizliktir.

"GECE 3'E KADAR İŞİ TAKİP ETTİM"

Ne yazık ki daha önceki uygulamaları devam ettiremeyen bir yönetim mevcut. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Meteoroloji ile irtibatlı olarak sorumluluğunda bulunan yol hatlarında gerekli önlemleri aldılar. Çalışmalar yurt genelinde 446 karla mücadele merkezinde gerçekleşiyor. Ben mesela gece 3'e kadar işi takip ettim. Sürekli arkadaşlarımla irtibatta oldum. Biz, İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz.

"SİZ İŞ YAPMAK İSTEDİKTEN SONRA CUMHURBAŞKANI SİZİ ENGELLEYEMEZ"

Bütçe dağılımı adil şekilde yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı CHP'li belediyeleri engelliyor iddiası boş bir iddiadır. Siz iş yapmak istedikten sonra sizi Cumhurbaşkanı engelleyemez.

"BUNLARDAN HİZMET BEKLEMEK BEYHUDA BİR BEKLEYİŞ

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar, 2019'dan bu yana aşağı yukarı 2 kat artırılmıştır. Bunlardan eser ve hizmet beklemek beyhude bir bekleyiştir.

"MARMARAY'I CHP ZİHNİYETİ YÜZÜNDEN GECİKMEYLE BİTİRDİK"

Biz Marmaray'ı 3-4 yıl önce bitirecekken CHP zihniyeti yüzünden gecikmeyle bitirdik.

"2024 YILINA KADAR RABBİM İSTANBUL HALKININ YARDIMCISI OLSUN"

Malesef İBB adete 1990 yılında bizim aldığımız döneme geri dönmüştür. 'Rabim 2024 yılına kadar İstanbul halkının yardımcısı olsun' diyorum.

İRAN'IN GAZ AKIŞINI KESİŞİ

Biz İBB değiliz. Bizim İran'a borcumuz yok. Bu iddialar yalandır. Onlar 'Bir arızadan dolayı bu işi 10-15 gün ertelemek durumumuz olacak' dediler. Şu anda İran'da da kış şartları çok sert. 'En kötü şartlarda bir 10 gün esneme yaparsak bu süreci atlatırız.' dediler. BOTAŞ'tan bir ekibimiz orada. Onlarda görüşmelerini yapıyorlar. 10-15 gün içinde bir aksilik olmadığı durumda doğalgaz akışı devam edecek.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ DÜZENLEME

Salgın koşulları nedeniyle alınmış bir tedbir. Dünyada ham madde fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle enerji fiyatlarında da bir artış meydana geldi. Kömür fiyatların 5 kat, doğalgaz fiyatlarında 10 kat artış söz konusu. Özellikle fiyatlarda subvansiyon mevcuttur. 2021'de vatandaşların elektrik faturalarında yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 devletimiz sübvanse ederek karşıladı. Tarifelere yansıtmadı. 2022 yılında da benzer durumlar devam edecek. Kademeli tarife Türkiye'deki hanelerin ortalama elektrik tüketimi hesaplanarak belirlendi. Aylık 150 kw tüketim düşük tarifeden aşanlar ise daha yüksek bir tarifeden hesaplanıyor. Tarife şu elektriğin verimli kullanımını teşvik etmek. Uygulama henüz yeni başladı. Önümüzdeki günlerde kullanım verileri takip edilecek.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARLARI

Uyguladığımız akılcı politikalarla kamu maliyesinde ve bankacılık sektöründe ciddi kazanımlar elde ettik. Faiz oranlarında tarihi düşük oranlarını yakalamayı başardık. Son 20 yılda alt yapı yatırımları konusunda önemli mesafeler kat ettik. Ülkemizde iş yapma ortamının geliştirilmesi için devrim niteliğinde adımlar atıldı. Bütün bunlar yeni modelimizin uygulanmasına yönelik uygun zemini hazırladı. Nihai amacımız olan dengeli ve sürdürülebilir büyümeye kesinlikle ulaşacağız. Sürdürebilir büyüme makro dengelerin korunduğu büyümeye işaret ediyor.

Kamu bankaları bu konuda hassas. Vatandaşını yüksek faizle sömürme gayreti içine giremez. Bundan rahatsız olacak özel bankalar biliyorum ama bunu söylemek zorundayım. Tüketim ekonomisine destek vereceksek sömürü yoluyla değil. Siz böyle yaparsanız gideceği yer neresi, uygun krediyi veren kamu bankalarıdır. Faizden medet umulmasını doğru bulmuyoruz."

Erdoğan, Sezen Aksu'nun tartışılan şarkı sözleriyle ilgili de "Benim Çamlıca Camii'ndeki sözlerimin muhattabı Sezen Aksu değildir" açıklaması yaptı.