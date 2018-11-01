İçişleri ve Valilik uyardı: Bunu yapan artık yandı !
İçişleri ve Valilik uyardı: Bunu yapan artık yandı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la kritik görüşme
Sigara içenlere müjde: Yeni sigara paketleri böyle olacak !
Sigara içenlere müjde: Yeni sigara paketleri böyle olacak !
Akaryakıt fiyatlarında indirim ! Fiyatlara yansıyacak mı ?
Akaryakıt fiyatlarında indirim ! Fiyatlara yansıyacak mı ?
İstanbullulara toplu taşımada büyük müjde: 32 hatta ücretsiz aktarma !
İstanbullulara toplu taşımada büyük müjde: 32 hatta ücretsiz aktarma !
AK Parti'ye yakın gazeteci gözaltında
AK Parti'ye yakın gazeteci gözaltında
Avrupa'nın yeni modası: Penise dolgu yaptırdılar !
Avrupa'nın yeni modası: Penise dolgu yaptırdılar !
AK Parti son noktayı koydu: Türkiye bu yükü kaldıramaz
AK Parti son noktayı koydu: Türkiye bu yükü kaldıramaz
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 01 Kasım 2018 18:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la kritik görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la kritik görüşme
A+ A-

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere değinildi.

ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle ayrıca ABD'nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletti, yaralılara acil şifa diledi.

abd başkanı , görüşme , trump , erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM