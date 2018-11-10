Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ezana tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Atatürk'ü Anma Programı'nda konuştu. Türkçe ezan tartışmalarına değinen Erdoğan, "Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleşmiş zulümlerden Türkçe ezanın savunulabilmesi, milletin değerlerine yönelik husumetin işaretidir. Şimdi bunu değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın adımıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ardından yeni devletimizle tarih sahnesinde yerimizi aldık. 2. Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğu dönemde tek parti yönetimine ilişkin acı hatıraları dinledik. Bugünkü gençler tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından arşivlerden öğrenme imkanına sahiptir. Bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı. Ülkemizi yönetenler büyük bir maddi külfetin altında ezmekle kalmamış değerler üzerinde kurduğu baskıyla iyice bunaltmıştır. Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata geçiş mecburi bir değişimdir. Önce Milli Kalkınma Partisi ve sonra Demokrat Parti CHP'ye karşı milletin sesi olarak siyaset sahnesine çıktılar. 1946 seçimlerinde uygulanan açık oy gizli tasnif yöntemi CHP yönetiminin demokrasi anlayışı konusunda fikir vermeye yeterlidir. Demokrat Parti ezici çoğunlukla ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlenmiştir.

"BİZİ DEĞERLERİMİZDEN UZAKLAŞTIRMA ADIMI"

Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleşmiş zulümlerden Türkçe ezanın savunulabilmesi, milletin değerlerine yönelik husumetin işaretidir. Ezanın Arapça okunması bir şeyin ifadesidir. Türkçe ezan denince onu sadece biz anlarız. Arapça dendiği zaman bu evrensel olduğunun ifadesidir. Şimdi bunu değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın adımıdır.