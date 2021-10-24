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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen vatandaşın sesini bastırdılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’de yaptığı konuşma esnasında yardım isteyen vatandaşın sesi AK Partililer tarafından bastırıldı.

AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’de yaptığı konuşma esnasında yardım isteyen yurttaşın sesi AK Partili tarafından bastırıldı. Erdoğan, kendisinden “Evim yandı. Kimsem yok yardım et” diyerek yardım isteyen yurttaşın sözlerine cevap vermeyerek “Hazır mıyız?” dedi.

AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan’ın konuşma yaptığı esnada bir yurttaş evinin yandığını ve kimsesinin olmadığını söyledi. Bağırarak sesini duyurmaya çalışan yurttaşın sesi törendeki AK Partili tarafından bastırıldı. AK Partili slogan attı, Erdoğan ise “Hazır mıyız?” diyerek törene devam etti.

 

Etiketler ak parti cumhurbaşkanı erdoğan
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