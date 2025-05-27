Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları kapsamında 10 hukukçuyu görevlendirdiğini belirterek, ''Bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz'' dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "27 Mayıs 1960 darbesi üzerinden geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde halen kanayan bir yaradır" dedi.

CHP'yi hedef alan Erdoğan, "27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP liderliğidir. Sokakları karıştırarak, üniversite gençliğini kışkırtarak, toplumsal gerilimi tırmandırarak ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP'dir. 'Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır' diyerek darbeden yalnızca 1 ay önce müdahaleye davetiye çıkaran dönemin CHP Genel Başkanı'dır. 27 Mayıs'ta sadece Menderes hükümetine değil, aynı zamanda milletin takdirine, tercihine ve umutlarına darbe vurulmuştur" ifadelerini kullandı.

'YENİ ANAYASA' MESAJI

Yeni anayasa konusunda mesaj veren Erdoğan, şunları söyledi: "Yapılan değişikliklerle ayıplarından büyük ölçüde arındırılan 82 Anayasası maalesef hala darbe döneminin tortularını taşıyor. Yeni ve sivil bir anayasa bu tortulardan ebeden temizlenme, üstümüzdeki ölü toprağını tamamen atma imkanını bizlere sunacaktır. Türk siyasetinin rüşdünü ispat etmesine vesile olacak yeni anayasayı, evrensel ölçüleri yansıtan, eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz millletimizin ve demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız."

"10 HUKUKÇU ARKADAŞIMI GÖREVLENDİRDİM"

"Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz. Biz 23 yıl boyunca demokrasimizi yeni, sivil ve özgürlükçü anayasayla taçlandırma konusundaki hüsnüniyetimizi defalarca gösterdik. Ancak her seferinde muhalefetin uzlaşmaz tavrıyla muhatap olduk. Cumhur İttifakı olarak inşallah bu defa Meclis'teki diğer siyasi partilerin katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz."

'YENİ SÜREÇ' AÇIKLAMASI

Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını açıkladığı yeni süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Örgütün aldığı fesih ve silah bırakma kararıyla yeni bir safhaya geçilmiş oldu. Türkiye'yi yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği, nice vatan evladının hayatına mal olan büyük bir beladan kurtarmanın arifesindeyiz. Her yeni aşamayla birlikte hem ümitlerimiz hem de yükümüz artmaktadır. Öncelikle daha hassas, daha narin, provokasyona daha açık bu aşamanın da kazasız, belasız tamamlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHALEFET BELEDİYELERİNE YÜKLENDİ

Muhalefet belediyelerine yüklenen Erdoğan, "İstisnalar haricinde belediyelerin çoğu, özellikle muhalefet belediyeleri ne yazık ki borç içindedir. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcunu gündeme getirdiğimizde maruz kaldığımız eleştirileri hepimiz hatırlıyoruz. Oysa Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarını, 'bunları ödersek dükkanı kapatmak zorunda kalırız' diyen muhalefet belediyelerinin konser üzerinden vurgun yapmaya gelince kesenin ağzını nasıl açtıklarını hepimiz gördük. Ciddi miktarda yan geliri olan belediyeler bile Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlarını ödemekten kaçınmaktadır" diye konuştu.

"MUHALEFERİN UZLAŞIYA AÇIK OLMASINI BEKLİYORUZ"

"Sorunlara neşter vurulmasının vaktinin çoktan geldiğinin kanaatindeyiz" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi: "Sadece AK Parti belediyelerini değil, 86 milyonun tamamını ilgilendiren bu konuyu siyaset üstü bir yaklaşımla ele almak istiyoruz. Gerek yeni anayasa, gerekse belediyelere dair ıslah çalışmalarında muhalefete yaptığımız çağrının arkasındayız. Muhalefetin de en azından deprem gibi, anayasa gibi, terörsüz Türkiye girişimi gibi konularda uzlaşıya açık olmasını bekliyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı sayın Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok konuşup genellikle boş konuşarak hem kendisini, hem partisini komik durumlara düşürüyor. Ne dünyadan, bölgeden haberi var, ne de Türkiye'yi tanıyor. Biz onun yanlışlarını, gaflarını düzeltmekten usandık ancak o bunlara her gün yeni bir yenisini daha eklemekten bıkmadı. Hadi bunları acemiliğine veriyor, hoş görüyoruz ama aralarında bizim de dostlarımızın olduğu yabancı misafirlerin önünde süklüm püklüm yalvarmasını açıkçası izah edemiyoruz. Halbuki o dost bildiklerimiz 'nedir bu işin aslı' diye soruyor. Ben de kendilerine anlatıyorum, o da şok oluyor. Fakat daha sonra toplantıda bakıyorum o da önüne bir ufak tablo koymuş, onunla birilerine cevap veriyor."

"Yolsuzlukların üzerini örtmek, hırsızlıkları aklamak için yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin misali şekilden şekile girmesini taaccüple seyrediyoruz" diyen Erdoğan, "Biz CHP'nin sırf bir avuç muhterisi savunmak uğruna İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne dönüşmesinden hiç memnun değiliz. Temennimiz sayın Özel'in bir an önce titreyip kendine gelmesidir. Sayın Özel kendisini ne kadar hızlı toparlar, sorumluluklarının farkına ne kadar erken varırsa ülkemiz ve milletimiz için daha hayırlı olacaktır" ifadelerini kullandı.