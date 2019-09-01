Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''yeni parti'' açıklaması

Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada 'yeni parti' iddialarına yanıt verdi.

Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada 'yeni parti' iddialarına yanıt verdi.

AK Partili eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan yeni parti çalışmalarına başlamış Davutoğlu, terör olayları hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Erdoğan'ın yeni parti iddiaları hakkında açıklamaları şöyle oldu:

Bize diş geçiremeyenler birliğimize, beraberliğimize saldırıyorlar. AK Parti'den ne kurtarırsak kardır diyerek birileri pohpohlanıyor. Geçmişte bunları çok gördük. Vesayetle mücadele sırasında benzer teşebbüslere maruz kalmıştık.

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Birileri sahaya sürülmeye çalışılmıştır. Bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutamadı. Bunların gidebileceği tek yer sandığın en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapılacak iş değildir.

Tehditlerle, imalarla yapılacak iş değildir. Siyaset yapacaksanız milletin huzuruna çıkacaksınız, ne düşündüğünüzü, ne hayal ettiğinizi anlatacaksınız. Kendi kalbinize ve milletin yüreğine değil de başkalarının ağzına bakarak yapılan siyaset değildir. Gurur, kibir bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar.

AK Parti milletin iktidara getirdiği bir partidir. Bu partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez. Önümüzdeki dönem her işin tıkır tıkır yürüdüğü bir dönem olacaktır. Sizlerin sadece desteğine değil, tespit ve tekliflerine de ihtiyacımız var.

Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edecek ve 2053 ve 2071 vizyonlarını birlikte miras bırakacağız. Cumhur İttifakı'nı asla ihmal etmeyeceğiz. Sayın Bahçeli ile attığımız kararlı adımları devam ettireceğiz. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız, misafirperverliğiniz için şükranlarımı sunuyorum.