Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ı ile görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım sağlamak ve bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi..

Türkevi'nde konuklarını kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiği sürüyor..

KUVEYT VELİAHT PRENSİNİ KABUL ETTİ

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.

İSRAİL'İN FİLİSTİN VE LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt’in ekonomiden savunma sanayiine kadar birçok alanda gelişim gösteren ilişkilerini ilerletmek için gayretlerin artarak süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırılarının bölge için bir tehdit teşkil ettiğini, İsrail’in uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için İslam dünyası başta olmak üzere tüm insanlığın gayretlerini artırmasının son derece önemli olduğunu, İsrail’in er ya da geç işlediği suçların hesabını hukuk önünde vereceğini söyledi.

UCM BAŞSAVCISI KHAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

AA