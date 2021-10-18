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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" sözleri sonrası harekete geçti.

Avukatlar, iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin ziyaretinde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardan gitmemek için her yolu deneyeceğini” söyleyerek, “Siyasi cinayetler kaygım var” görüşünü dile getirmişti. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması tartışma yarattı.

Tartışmalara İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da katılmış, “Siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim de aldığımız duyumlar var” demişti.  Daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “siyasi cinayet” iddiaları hakkında re’sen soruşturma başlatmış, İçişleri Bakanı Soylu’dan ‘böyle bir istihbarat yok’ açıklaması gelmişti. Soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılmıştı.

Etiketler Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddiaları
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