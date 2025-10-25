Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilal Erdoğanlı körfez ülkeleri ziyaretine tepki yağıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ziyaretindeki resmi görüşmelede oğlu Bilal Erdoğan'ın da yanında yer almasına yönelik tartışmalarda CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan "Tek Adam Rejimi’nin, artık sistemi fiili bir hanedanlığa çevirme gayretini esefle karşılıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yönelik yaptığı resmi ziyaretlerde, oğlu Bilal Erdoğan'ın da yanında yer alması büyük tepki çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Devlet yetkililerinin çocuklarının resmi sıfatları yoktur" ifadesini kullanırken, "sistemi fiili bir hanedanlığa çevirme gayretidir" dedi.

CHP'li Tan yaptığı açıklada şu ifadeleri kullandı:

"Danışmanlık da dahil olmak üzere hiçbir kamu görevlisi sıfatı taşımayan -taşıyorsa bile bilgimiz dahilinde olmayan- Bilal Erdoğan’ın bu gezilere keyfi olarak dahli, Türkiye’nin dış dünyadaki intibaı ve devlet ciddiyeti açısından çok büyük sorun teşkil etmektedir. Her fırsatta kendini devletin tek hakimi olarak gören Tek Adam Rejimi’nin, artık sistemi fiili bir hanedanlığa çevirme gayretini esefle karşılıyoruz"

Cumhuriyet