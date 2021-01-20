Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a yazdığı mektup sızdırıldı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdığı mektuptan bir bölüm sızdı.

Buna göre Erdoğan, Ekim ayında “Zihinsel tedaviye ihtiyacı var” dediği Macron’a mektupta “Sevgili Emmanuel” diye hitap etmiş. Macron ise Erdoğan’a cevaben yazdığı mektupta “Değerli Tayyip” ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Birliği, Aralık ayında yapılan Avrupa Konseyi zirvesinde Türkiye'ye yeni yaptırımlar getirmeyi kabul etmiş, Erdoğan ise bu gelişmeden kısa bir süre sonra Fransız mevkidaşı Macron’a bir mektup yazmıştı.

Politico haber sitesi, mektuba dair detayları yazdı. Habere göre Erdoğan, o dönem koronavirüse yakalanan Macron’a yazdığı 19 Aralık tarihli mektubuna “Sevgili Emmanuel” diyerek başlamış, “İyileşir iyileşmez sizinle ikili ilişkilerimizi, bölgesel sorunları, Covid-19 salgınına karşı ortak mücadelemizi ve Türkiye ile AB ilişkilerini konuşmak istiyorum” ifadelerini kullanmış.

Erdoğan, gönderdiği mektuptan kısa bir süre öncesine kadar Macron’a sert ifadelerle yükleniyordu. 24 Ekim’de yaptığı açıklamada Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu Macron denen zatın Müslümanlarla, İslam’la derdi nedir? Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var.”

Politico haberinde, bu açıklamalara işaret edilerek Erdoğan’ın mektupta kullandığı ifadeleri, “Aylarca süren hakaretlerden ve Macron'un akıl sağlığını sorgulamadan sonra net bir ton değişikliği gözleniyor” diye yorumlandı.

Mektubu doğrulayan Elysee Sarayı kaynakları, Macron’un ocak ayında Erdoğan’a cevabi mektup yazdığını söyledi, ancak iki lider arasında herhangi bir telefon görüşmesi ya da video görüşmesi planlanmadığını belirtti.

Habere göre yetkili, “Fransa her zaman Türkiye ile diyaloğa girmenin önemli olduğunu dikkate almıştır” dedi.

MACRON: DEĞERLİ TAYYİP

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macron’un verdiği yanıt ardından mektuplaşmaya dair ilk kez açıklama yapmıştı.

"Cumhurbaşkanımız, yeni yıl dileklerini iletmek ve Fransa'yı hedef alan terör saldırılarının ardından taziyelerini sunmak için Sayın Macron'a bir mektup yazdı. Bu mektuba bu hafta yanıt aldık" diyen Çavuşoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada, “İlişkileri geliştirmek isteğini, Türkiye'ye atfettikleri önemi ve önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan, güzel, pozitif, hatta bazı kısımlarında Türkçe ifadelerin bulunduğu bir mektup aldık. Cumhurbaşkanımıza takdim ettik. Cumhurbaşkanımız da 'Memnuniyetle görüşürüz' yanıtını verdi" ifadelerini kullanmıştı.

L'Opinion gazetesinin özel haberine göre, Macron, Erdoğan'a cevaben yazdığı mektuba Türkçe "Değerli Tayyip" diyerek başlamıştı.