Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini neden reddetti ?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği teklifini “teşekkür ederek” reddettiğini bildiren eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin yaptığı açıklamada, “Teklifi ‘uygun’ bulmadım” dedi. Çetin, teklifin nasıl geldiği ve teklifi neden uygun bulmadığı ile ilgili açıklama yapmak istemediğini belirtti.

Birgün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği için Meclis Başkanlığı yapan isimlere öneride bulunuldu.

Bu kapsamda Hikmet Çetin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman’a kurul üyelikleri için teklif götürüldü.

Çiçek, Arınç, Toptan, Şahin ve Kahraman kurul üyesi olmayı kabul ederken 1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, teklife teşekkür edip kurulda yer almayı kabul etmediği söyledi.

Bir dönem CHP Genel Başkanlığı da yapan Çetin, teklifi reddetme gerekçesi ile ilgili olarak “Uygun bulmadım” demekle yetindi.

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