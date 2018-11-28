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  4. 28 Kasım 2018 08:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el sıkışmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkan adaylarını açıkladığı toplantıda Eskişehir belediye başkanı adayı Burhan Sakallı'nın eşi Sümeyye Sakallı, Erdoğan'la tokalaşmadı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında AK Parti'nin 20 ildeki belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaştı.

İsmi açıklanan adaylar, yanlarındaki heyetle kürsüye çıkıp Erdoğan’la tokalaştı ve gazetecilere fotoğraf verdi.

Eskişehir adayı Burhan Sakallı ve beraberindekiler kürsüye çıktığında gazetecilerin objektiflerine o ilginç anlar yansıdı.

Başkan adayı Burhan Sakallı’nın eşi de fotoğraf için orada bulunanlar arasındaydı fakat gruptaki erkeklerin arkasında kaldı. Adaylığın heyecanından olsa gerek Burhan Sakallı bile onu göremedi. Durumun hemen farkına varan Erdoğan, yanındakileri eliyle iterek hanımefendiye yer açmalarını söyledi. Bu müdahalenin ardından eşinin yanına gelen Sümeyye Sakallı’ya tokalaşmak için elini uzatan Erdoğan’ın eli havada kaldı.

Erdoğan, Sakallı’nın tutumunu anlayışla karşılayarak elini indirdi ve fotoğraf çekimi yapıldı.

recep tayyip erdoğan
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