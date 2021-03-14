Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ''Tıp Bayramı'' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle videolu bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Sağlık çalışanlarımıza emekleri, gayretleri, fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında vefat edenler başta olmak üzere dar-ül bekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

İnsanlığın son bir asrın en ciddi sağlık felaketini yaşadığını vurgulayan Erdoğan, "Şimdiye kadar dünya genelinde 2 milyon 650 bin kişinin hayatına mal olan korona virüs salgını, küresel bir tehdit olmayı sürdürüyor. Salgın bize 'olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. Hamdolsun ülkemizde insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği, yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik. Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık. En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Hiç şüphesiz bu başarıda en büyük pay gece gündüz demeden insanımızı sağlığa kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarımıza aittir. Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarı ile sonuçlandırmakta kararlıyız. Rehavete kapılmadan, 'tamam' diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı tedbirlere riayet ederek sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.