Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan işsizlik açıklaması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, parti sözcülerinin kısa konuşmalarının ardından 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.
Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Öte yandan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, toplantının başlangıcında, üzerinde, "Bütçede işçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, gençlerin adı yok", "Asgari ücretlinin 3 kuruşunu, halkın pazar sepetini, emeklinin mutfağını yağmalayan bütçe", "Yoksuldan toplayıp zengine dağıtan bütçeye hayır" yazılı dövizler gösterdi.
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