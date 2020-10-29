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  4. 29 Ekim 2020 18:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Fransa'daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz."dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Fransa'daki terör saldırısını kınadı
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki terör saldırısını kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Oktay, şunları kaydetti:

"Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırılarını kınıyorum. Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz. Fransız halkına başsağlığı diliyor, aşırılığa karşı topyekun dayanışma çağrımızı yineliyorum."

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