Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kimi makamından kovdu?

Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla, bugün kaleme aldığı 'Cumhurbaşkanı Vekili kimi makamından kovdu?' başlıklı yazısında ses getirecek bir iddiada bulundu. Atilla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görevi için kendisini tebrik etmeye gelen ve 'ekonomik imkanlarını yükseltecek bir şeyler' talep eden akrabasını makamından kovduğunu öne sürdü.

Talat Atilla'nın aktardığına göre Oktay, kendisinden torpil isteyen akrabalarına 'Tüm ihaleler internet sitelerinde yayınlanıyor. Kahvenizi içtiyseniz güle güle!" dedi.

Talat Atilla yazısında şu ayrıntılara yer verdi:

Cumhurbaşkanı Vekili Oktay’ı yeni görevinden dolayı birçok kişinin yanında, doğal olarak akrabaları da kutlamaya gelir. Oktay, kapıda karşıladığı yakınlarına. Yemek... Çay... Meyve... Çerez derken... Nihayetinde şekersiz kahve ikramında da bulunur. Sohbetin koyulaştığı anda Oktay’ın bir akrabası, Cumhurbaşkanı Vekili’ne, biraz da sıkılgan bir edayla, “Bize uygun bir şeyler yok mu acaba?” der. Şaşıran Oktay “Nasıl yani?” deyince... “Ekonomik imkânlarımızı yükseltecek bir şeyler!” diyerek talebini biraz daha açar... Beklemediği teklif karşısında yüzü asılan Oktay, koltuğundan hızla ayağa kalkar. Biraz hiddetli ama daha çok kırgın olduğu hissedilen bir tonlamayla, kendisinden ayrıcalık isteyen akrabasına dönerek... “Tüm ihaleler internet sitelerinde yayınlanıyor. Kahvenizi içtiyseniz güle güle!” sözleriyle makamından nazikçe kovar. Yarım kalan kahve fincanını sessizce tabağa koyan Oktay’ın akrabası, sözlerini tevil etmeye çalışsa da... Cumhurbaşkanı Vekili’nin çıkış kapısına doğru yöneldiğini görünce, mahcup bir ifadeyle makamı sessizce terk eder..."



