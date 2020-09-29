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  4. 29 Eylül 2020 22:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ''KKTC'ye 117 milyon lira aktarıyoruz''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Covid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ''KKTC'ye 117 milyon lira aktarıyoruz''
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Covid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından vazgeçemez." diye konuştu.

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