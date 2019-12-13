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  4. 13 Aralık 2019 16:16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni Soykırımı" tasarısını kabul etmesine tepki göstererek "ABD tarihi yalanlarla yeniden yazma çabasındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye tepki
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil, tarih arşivleridir.

Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz, tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD senatosunun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz."

ABD'den skandal sözde ''Ermeni soykırımı'' kararı !ABD'den skandal sözde ''Ermeni soykırımı'' kararı !

 

AA

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