Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı. Oktay, depremin ardından sosyal medyadaki bilgi kirliliğine tepki göstererek "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz" dedi.



İşte Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Sistemimiz dünyaya örnek bir sistem. Buradan, düğmeye basıldığı anda 28 çalışma grubu harekete geçecektir.

Çalışma grupları arasında ilgili bakanlıklar ve AFAD telsiz sistemi oluşturuldu. İlk deprem olduğunda arama kurtarmaya ihtiyacımız var. Arama kurtarmaya nerede ihtiyaç vardır, mahallelere kadar görevlendirilmiş ekiplerimiz var.

Alt yapı ile ilgili hasar varsa anında müdahale yapılacak. Beslenme, 112 acil, hasar tespit. Tüm ihbarlara anında giden bir bakanlığımız var.

"MAHALLE MAHALLE ARAMA KURTARMA EKİPLERİMİZ VARDIR"

Herhangi bir afet olduğu anda, deprem olduğu anda sıfırıncı dakikaya hazırlıktır. AFAD'dan düğmeye basıldığı anda anında hiçbir talimat beklemeden harekete geçecektir. Kimler, nerede ne yapacak hepsi çalışılmış, planlaması yapılmış, bilişim altyapısı kurulmuştur. İlk deprem olduğu anda arama kurtarmaya ihtiyacınız var. Senaryo yazıyoruz. Arama kurtarmada nerede ihtiyaç vardır. Her bir ilçemizin mahallelerine kadar görevlendirmiş arama kurtarma ekiplerimiz vardır. Organize sanayi bölgelerimizin de kendilerine özel, anında ihtiyaç duydukları zaman kendilerinin arama kurtarma ekibinin kurmalarını teşvik ediyor olacağız. Ulaşım nasıl sağlanacak havadan, karadan ve denizden görevlendirilmiş durumda.



"AFFETMEYİZ"

1 haftaya kadar çok daha güçlü bir şekilde bu tatbikatlar devam edecek. Afetin yönetimi bilgi kirliliğini affetmez. İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir kişinin burnu kanarsa affetmeyiz. Yasal olarak da millet olarak da affetmeyiz.

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"BURADA OLMAYACAK VE SONRA DA BUNUN SİYASETİNİ YAPACAK!"

Altyapıyla ilgili hasar varsa anında ayağa kaldırılması, su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz vs. Bir başkası beslenme, sağlık hizmetleri, hasar tespit. Tüm alanlarda eğitim, sağlık alanıyla alakalı, nakliye, ulaşım, trafik, güvenlik hizmetleri aynı şekilde ihtiyaç boyutunda satın alınması 28 ayrı alanında aklınıza gelebilecek, yangın ve itfaiye, defin çalışma grupları bunun içerisindedir. Eksik olanlarla alakalı görevlerimizi verdik.

Burada siyaset yapmıyoruz, insan hayatını konuşuyoruz. Toplanma alanları buna dahildir. Olmayan bir şeyi var diye göstermek bizim çalışma prensibimize aykırıdır. İnsan hayatından siyaset yapanlara sesleniyorum, burada insan hayatıysa bu hayat üzerinden kimseye siyaset yaptırmayız. Buna İstanbul Belediyesi de dahildir. Başkan da geldi çalışmalarda bulundu. Sonrasında kanal kanal dolaşıp, bu vardır, yoktur diye anlamsız bir şey olamaz. Sabah da ayrıca davet edildi. Sonrasında sosyal medyada ilginç şeyler dolaşıyor. Bu kabul edeceğimiz yaklaşım tarzı değildir. Tüm bakanlıklarımızın, 1. Ordunun, Jandarmanın burada olduğu anda arkadaşımız burada olmayacak sonra da bunun siyasetini yapacak. Böyle bir şey olmaz. İnsan hayatı sözkonusu ise onun hazırlıklarını yapıyoruz. Son derece şeffaf olduk, tüm Türkiye ile paylaştık. Toplanma alanlarının nerede olduğunu e-devlet üzerinden görebilirsiniz dedik. Tekrar talimat verdik AFAD'e web sitesi üzerinden görülebilir. Toplanma alanı herhangi bir afet olduğunda en yakınınızda toplanabileceğiniz bir merkez. Hemen burada bir tahliyeye başlayacağız. Büyük deprem olduğunu düşünün Allah korusun. İnsanlar barınma merkezine gireceklerdir. Barınma merkezimiz şu anda hazır durumda. İstanbul'daki kamu binalarının yüzde 92'sini barınma hizmetinde kullanabileceğiz demektir.