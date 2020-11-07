''Cumhurbaşkanlığı adayı İlhan Kesici olmalı''

Kendi sosyal medya hesabından gündeme dair videolar paylaşan gazeteci-yazar Memduh Bayraktaroğlu'ndan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP'ye dikkat çeken bir öneride bulundu.

Sözlerine "birilerinin tepkisini çekeceğini bile bile söylüyorum" diyerek başlayan Bayraktaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı'na en layık bir kişi var" diyerek İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi gerektiğini söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'li milletvekili İlhan Kesici'yi aday göstermesi gerektiğini belirten Bayraktaroğlu, "Yaparsınız İlhan Kesici'yi Cumhurbaşkanı, iki üç sene bırakırsınız. Üç sene sonra da sistemi değiştirirsiniz. Cumhurbaşkanı olarak temsili rolüne devam eder" dedi.