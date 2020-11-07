  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 07 Kasım 2020 11:33

''Cumhurbaşkanlığı adayı İlhan Kesici olmalı''

Gazeteci yazar Memduh Bayraktaroğlu, kendi sosyal medyasından video paylaşımlarına devam ediyor. Bayraktaroğlu son olarak CHP'ye 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP milletvekili İlhan Kesici'nin olması gerektiğini belirterek nedenlerini de açıkladı.

A+ A-

Kendi sosyal medya hesabından gündeme dair videolar paylaşan gazeteci-yazar Memduh Bayraktaroğlu'ndan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP'ye dikkat çeken bir öneride bulundu.

Sözlerine "birilerinin tepkisini çekeceğini bile bile söylüyorum" diyerek başlayan Bayraktaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı'na en layık bir kişi var" diyerek İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi gerektiğini söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'li milletvekili İlhan Kesici'yi aday göstermesi gerektiğini belirten Bayraktaroğlu, "Yaparsınız İlhan Kesici'yi Cumhurbaşkanı, iki üç sene bırakırsınız. Üç sene sonra da sistemi değiştirirsiniz. Cumhurbaşkanı olarak temsili rolüne devam eder" dedi.

chp , cumhurbaşkanlığı , ilhan kesici , Memduh Bayraktaroğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM