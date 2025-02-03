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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. İşte masadaki konular...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.50'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi.

NTV'nin haberine göre; toplantıda, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerinin ikinci yılına yaklaşılırken bölgede atılan son adımlar ele alınacak.

Bolu'daki otel yangını faciası, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze'deki son durum ele alınacak konulardan bazılarını oluşturuyor.

Kabine'nin diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olması bekleniyor.

Ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek de kabinede ele alınacak konular arasında.

Gazze'ye yapılacak yardımlar da yine Kabine'nin gündeminde yer alacak.

Toplantıda ayrıca enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar masaya yatırılacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

 

Etiketler cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine Bakanlar Kurulu
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